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За добу захисники України знищили 1030 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 556 650 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 556650 (+1030) осіб
- танків ‒ 8191 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 15755 (+23)
- артилерійських систем – 15158 (+48)
- РСЗВ – 1119 (+0)
- засоби ППО ‒ 888 (+2)
- літаків – 361 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26)
- крилаті ракети ‒ 2397 (+5)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84)
- спеціальна техніка ‒ 2543 (+8)
Дані уточнюються.
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