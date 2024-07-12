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  • Окупанти обстріляли Мирноград: загинув 15-річний хлопець, поранено 12 людей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:12, Сьогодні

Окупанти обстріляли Мирноград: загинув 15-річний хлопець, поранено 12 людей, - ФОТО

Окупанти обстріляли Мирноград: загинув 15-річний хлопець, поранено 12 людей, - ФОТО

Щонайменше одна людина загинула і 12 поранено  під час обстрілу Мирнограда, ввечері 11 липня. Місто двічі потрапило під ворожий вогонь.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти обстріляли Мирноград: загинув 15-річний хлопець, поранено 12 людей, - ФОТО, фото-1



Росіяни вбили 15-річного хлопця і поранили 12 людей, серед яких двоє 13-річних підлітків. Пошкоджено зо два десятки будинків та адмінбудівлю.

Окупанти обстріляли Мирноград: загинув 15-річний хлопець, поранено 12 людей, - ФОТО, фото-2



Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

Окупанти обстріляли Мирноград: загинув 15-річний хлопець, поранено 12 людей, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Мирноград
Ольга Романова
редактор
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