Окупанти обстріляли Мирноград: загинув 15-річний хлопець, поранено 12 людей, - ФОТО

Щонайменше одна людина загинула і 12 поранено під час обстрілу Мирнограда, ввечері 11 липня. Місто двічі потрапило під ворожий вогонь.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.





Росіяни вбили 15-річного хлопця і поранили 12 людей, серед яких двоє 13-річних підлітків. Пошкоджено зо два десятки будинків та адмінбудівлю.





Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.