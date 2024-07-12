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  • На Донеччині через обстріли окупантів за добу загинули чотири мирних жителі та ще 21 поранено
Ольга Романова
редактор
10:41, Сьогодні
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На Донеччині через обстріли окупантів за добу загинули чотири мирних жителі та ще 21 поранено

На Донеччині через обстріли окупантів за добу загинули чотири мирних жителі та ще 21 поранено

За 11 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Мирнограді, Райгородку, Сіверську і Новоселівці Першій. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Новоселівці Першій Очеретинської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Кураховому пошкоджено приватні будинки, у Костянтинопільському — адмінбудівлю і підприємство. У Селидовому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Мирнограді 1 людина загинула і 13 поранено, пошкоджено понад 20 будинків.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю і 9 господарчих будівель. Також у громаді пошкоджено 5 будинків у Зарічному, 3 у Ямполі і 2 у Торському. У Райгородку Миколаївської громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 12 будинків. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт, по 1 будинку пошкоджено у Щербинівці і Леонідівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську 1 людина загинула і 2 поранені, у Серебрянці пошкоджено будинок.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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