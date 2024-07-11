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Для дітей-переселенців на Закарпатті провели захід «Захисник Донеччини», - ФОТО
З 5 по 7 липня на Закарпатті з нагоди 10-ї річниці звільнення Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки від проросійських терористів відбувся захід «Захисник Донеччини».
Як повідомляє Донецька ОДА діти внутрішньо переміщених осіб з Донеччини поспілкувалися з психологом, отримали навички надання першої медичної допомоги, познайомилися з різними видами зброї та військового знаряддя.
Насиченою була спортивна складова: учасники позмагалися в перетягуванні канату та стрільбі з лука, спробували себе в козацькому бою.
Подібні заходи мають велике значення для виховання молодого покоління українців. Подібні ініціативи дають можливість дітям проявити найкращі здібності в змагальній атмосфері, навчають корисним та актуальним навичкам.
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