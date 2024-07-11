Рус
  • Головна
  • Для дітей-переселенців на Закарпатті провели захід «Захисник Донеччини», - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:20, Вчора
Надійне джерело

Для дітей-переселенців на Закарпатті провели захід «Захисник Донеччини», - ФОТО

Для дітей-переселенців на Закарпатті провели захід «Захисник Донеччини», - ФОТО

З 5 по 7 липня на Закарпатті з нагоди 10-ї річниці звільнення Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки від проросійських терористів відбувся захід «Захисник Донеччини».

Як повідомляє Донецька ОДА діти внутрішньо переміщених осіб з Донеччини поспілкувалися з психологом, отримали навички надання першої медичної допомоги, познайомилися з різними видами зброї та військового знаряддя.

Для дітей-переселенців на Закарпатті провели захід «Захисник Донеччини», - ФОТО, фото-1

Насиченою була спортивна складова: учасники позмагалися в перетягуванні канату та стрільбі з лука, спробували себе в козацькому бою. 

Для дітей-переселенців на Закарпатті провели захід «Захисник Донеччини», - ФОТО, фото-2

Подібні заходи мають велике значення для виховання молодого покоління українців. Подібні ініціативи дають можливість дітям проявити найкращі здібності в змагальній атмосфері, навчають корисним та актуальним навичкам.

Для дітей-переселенців на Закарпатті провели захід «Захисник Донеччини», - ФОТО, фото-3
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#переселенці #Донеччина #діти #Закарпаття
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення
live comments feed...