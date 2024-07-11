«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на родинне свято «Roblox» та арт-терапевтичний сеанс

12 липня у просторі «Культурний хаб Донеччина», створеному за підтримки Донецької облдержадміністрації в місті Києві, пройдуть зустрічі для дорослих з нашої області, організатором яких є обласне комунальне підприємство «Центр кіномистецтва та культури».

«Культурний хаб Донеччина» в межах соціального проєкту «АКТИВНІ ПАРКИ – ЛОКАЦІЇ ЗДОРОВОЇ УКРАЇНИ» запрошує дорослих на спортивні змагання в веселій та дружній атмосфері, де можна буде не лише позмагатися, але й знайти нових друзів, повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

13 липня відбудеться родинне свято «Roblox» з показом мультфільму. Спільно з дітками ви зможете зануритися у світ ігор, творчості, спілкування та незабутніх моментів, наповнених радістю та захопленням.

Також буде презентація благодійного проєкту «Школа Героїв» на тему «Робота та проєкти для підлітків, наставники та спонсори». Цей благодійний проєкт допомагає їм знаходити себе, розвивати свої навички та реалізовувати свої мрії. Ми віримо, що кожен має потенціал стати героєм. "Школа Героїв" у нашому Культурному хабі, щоб допомогти розкрити свій потенціал і змінити світ.

14 липня заплановані для відвідувачів хабу: арт-терапевтичний сеанс для дітей та для дорослих, які постраждали від бойових дій; абетка анімаційного малювання з Володимиром Ликовим; музичне заняття з Katiko, дудл-арт з Денисом Дрейманом та кінопоказ сучасного фільму.