Прийняте рішення про примусову евакуацію дітей з Лиманської та Іллінівської громад Донеччини: як подати заявку

Через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей.



Рішення Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.



Йдеться про населені пункти Лиманської та Іллінівської територіальних громад Краматорського району. Загалом звідти планується евакуювати 38 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.



Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.



У більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.



Під час наради Ірина Верещук висловила подяку всім, хто долучається до процесу евакуації дітей із небезпечних районів.



Нагадаємо, евакуація здійснюється безкоштовно.



Про бажання виїхати також можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.