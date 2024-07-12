Донецька область буде представлена на Олімпійських іграх у Парижі в чотирьох видах спорту

До складу національної збірної команди України для участі в Іграх XXXIII Олімпіади увійшло 140 спортсменів. Попри всі складнощі воєнного часу, Донеччина теж матиме своїх представників на цих престижних змаганнях.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.





Три атлети Школи вищої спортивної майстерності Донецької області вже мають досвід виступів на Олімпійських іграх. Легкоатлетка Вікторія Ткачук, яка спеціалізується на бігу на 400 м з бар’єрами, та борець вільного стилю Олександр Хоцянівський втретє поїдуть на Олімпіаду. Велосипедист Анатолій Будяк вдруге виступить у груповій гонці на шосе.





Уперше на Олімпіаді буде представлена футбольна збірна.

Гравці ФК «Шахтар» Дмитро Криськів, Олег Очеретько та Данило Сікан, а також вихованець академії гірників Максим Таловєров, який зараз грає за австрійський ФК «ЛАСК», захищатимуть честь нашої держави.