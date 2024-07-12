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Частина Донецька залишилась без води та світла

У тимчасово окупованому Донецьку через відсутність електропостачання знеструмлено низку об'єктів водопостачання. Так званий "мінбуд днр"повідомляє, що подача води до Кіровського району Донецька (Сонячний, Широкий, Машзавод), у Ленінському районі Донецька (Успенівка, Новобудова, вул. Самойлова, Ленінський проспект, вул. Купріна), здійснюватиметься після відновлення електропостачання.

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Ольга Романова редактор