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Ольга Романова
редактор
19:08, Сьогодні
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Частина Донецька залишилась без води та світла

Частина Донецька залишилась без води та світла

У тимчасово окупованому  Донецьку через відсутність електропостачання знеструмлено низку об'єктів водопостачання.

Так званий "мінбуд днр"повідомляє, що подача води до Кіровського району Донецька (Сонячний, Широкий, Машзавод), у Ленінському районі Донецька (Успенівка, Новобудова, вул. Самойлова, Ленінський проспект, вул. Купріна), здійснюватиметься після відновлення електропостачання.

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#Донецьк #вода #світло
Ольга Романова
редактор
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