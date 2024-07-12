Окупанти обстріляли Мирноград та Костянтинівку на Донеччині: загинули чотири людини, девʼять поранено - ФОТО

Щонайменше чотири людини загинули і 9 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.





Другий день поспіль під удар потрапляє Мирноград. За попередньою інформацією, сьогодні в місті було два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. Наразі відомо про 2 загиблих і 6 поранених. Остаточну кількість жертв і пошкодженого майна встановлюємо.

Також під обстріл потрапила Костянтинівка. Там росіяни поцілили по території підприємства, убили 2 людей і 3 поранили.