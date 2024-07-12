Рус
  • Головна
  • Окупанти обстріляли Мирноград та Костянтинівку на Донеччині: загинули чотири людини, девʼять поранено - ФОТО
Ольга Романова
редактор
19:24, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти обстріляли Мирноград та Костянтинівку на Донеччині: загинули чотири людини, девʼять поранено - ФОТО

Окупанти обстріляли Мирноград та Костянтинівку на Донеччині: загинули чотири людини, девʼять поранено - ФОТО

Щонайменше чотири людини загинули і 9 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти обстріляли Мирноград та Костянтинівку на Донеччині: загинули чотири людини, девʼять поранено - ФОТО, фото-1



Другий день поспіль під удар потрапляє Мирноград. За попередньою інформацією, сьогодні в місті було два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. Наразі відомо про 2 загиблих і 6 поранених. Остаточну кількість жертв і пошкодженого майна встановлюємо.

Окупанти обстріляли Мирноград та Костянтинівку на Донеччині: загинули чотири людини, девʼять поранено - ФОТО, фото-2

Також під обстріл потрапила Костянтинівка. Там росіяни поцілили по території підприємства, убили 2 людей і 3 поранили.

Окупанти обстріляли Мирноград та Костянтинівку на Донеччині: загинули чотири людини, девʼять поранено - ФОТО, фото-3
Окупанти обстріляли Мирноград та Костянтинівку на Донеччині: загинули чотири людини, девʼять поранено - ФОТО, фото-4
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Мирноград #Констянтинівка
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...