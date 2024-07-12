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Окупанти скинули авіабомбу на Лиман: поранено чотири людини, - ФОТО
Сьогодні, 12 липня, росіяни скинули авіабомбу на місто Лиман Донецької області.
Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін поранено чотирьох людей.
Бомба впала у приватному секторі — є пошкоджені будинки та знищені автомобілі.
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