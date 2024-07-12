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  • Окупанти скинули авіабомбу на Лиман: поранено чотири людини, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
19:45, Сьогодні

Окупанти скинули авіабомбу на Лиман: поранено чотири людини, - ФОТО

Окупанти скинули авіабомбу на Лиман: поранено чотири людини, - ФОТО

Сьогодні, 12 липня, росіяни скинули авіабомбу на  місто Лиман Донецької області.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін поранено чотирьох людей.

Окупанти скинули авіабомбу на Лиман: поранено чотири людини, - ФОТО, фото-1



Бомба впала у приватному секторі — є пошкоджені будинки та знищені автомобілі.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Лиман
Ольга Романова
редактор
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