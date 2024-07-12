УВКБ ООН створило інформаційну платформу для українських біженців та внутрішніх переселенців.



За допомогою платформи, УВКБ ООН прагне надавати перевірену та актуальну інформацію переміщеним сім’ям, щоб вони мали змогу прийняти зважене рішення – повертатися чи залишатися у приймаючій країні – йдеться на сайті платформи «Україна – це Дім» .



Тут можна знайти інформацію про перебування українців за кордоном, повернення додому, програми підтримки, які стосуються житла і працевлаштування.



Для внутрішніх переселенців на платформі буде доступна довідкова інформація про пільги і послуги.