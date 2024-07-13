Ситуація на фронті на ранок 13 липня: протягом доби відбулося 149 бойових зіткнень

Розпочалась 871 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 64 авіаударів із використанням 94 КАБів. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, зокрема, 143 - із реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема в районах Липців, Вовчанська, Малих Проходів, Стариці, Куп’янська та Глибокого Харківської області; Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області; Часового Яру, Прогреса, Межового, Георгіївки, Сторожового, Дружби, Торецька, Нью-Йорка, Дальнього, Катеринівки та Макарівки Донецької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження росіян, уразили три засоби ППО та артилерійську систему.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут сталися 13 бойових зіткнень у районах Глибокого, Стариці, Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку війська РФ атакували 17 разів у районах Невського, Макіївки, Тернів і Торського, а також в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку російська армія атакувала 11 разів у районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 19 атак неподалік Торецька, Північного, Залізного і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку відбиті 42 штурмові дії у районах Олександрополя, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогреса, Лозуватського, Сокола, Яснобродівки, Воздвиженки та Карлівки. Там загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих зусиль була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки біля Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, Там ворог намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку росіяни здійснили шість штурмів у районі Водяного та Урожайного.

На Оріхівському напрямку були зафіксовані три боєзіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, здійснюють обстріли населених пунктів зі своєї території, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.