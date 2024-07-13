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За добу захисники України знищили 1120 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1120 російських окупантів, 24 ворожі броньовики і майже 60 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 557 770 (+1120) осіб,

танків ‒ 8199 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,

артилерійських систем – 15216 (+58) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 889 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),

крилаті ракети ‒ 2397 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,

спеціальна техніка ‒ 2556 (+13) Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор