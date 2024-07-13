На Донеччині за добу окупанти 24 раза обстріляли населені пункти: шестеро людей загинули, 22 поранено

За 12 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Мирнограді і 2 у Костянтинівці. Ще 22 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 232 людини, у тому числі 52 дитини.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено будинок в Острівському і адмінбудівлю в Гострому. У Селидовому пошкоджено 3 двоповерхівки та лінію електропередач. У Мирнограді 4 людини загинули і 9 поранено.



Краматорський район. У Лимані поранено 7 людей, пошкоджено 11 будинків і 4 автівки. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджені промислові будівлі. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти.



Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. Зруйновано 3 приватні будинки у Сіверську.



