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За добу захисники України знищили 1320 російських окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 1320 окупантів, 7 ворожих танків та 10 одиниць спецтехніки ворога. Про це інформує Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,

танків ‒ 8206 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,

артилерійських систем – 15262 (+46) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 890 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),

крилаті ракети ‒ 2397 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 2566 (+10) Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор