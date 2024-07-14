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За добу захисники України знищили 1320 російських окупантів
За добу Сили оборони ліквідували 1320 окупантів, 7 ворожих танків та 10 одиниць спецтехніки ворога.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,
- танків ‒ 8206 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,
- артилерійських систем – 15262 (+46) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 890 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 2566 (+10)
Дані уточнюються.
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