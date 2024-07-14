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  • За добу захисники України знищили 1320 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:56, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1320 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1320 російських окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 1320 окупантів, 7 ворожих танків та 10 одиниць спецтехніки ворога.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 8206 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,
  • артилерійських систем –  15262 (+46) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 890 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2566 (+10)

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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