З Донеччини до Волині евакуаційний поїзд вивіз ще 43 людини, з них семеро дітей, - ФОТО

43 жителі Донеччини евакуювали 13 липня до громад Волинської області. З них 7 дітей та 7 осіб з інвалідністю.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення виїхати до більш безпечного регіону цього разу прийняли жителі Торецької, Часовоярської, Селидівської, Гродівської, Лиманської, Костянтинівської, Новогродівської, Покровської, Мирноградської, Слов’янської, Сіверської та Краматорської громад.





Всі евакуйовані особи були забезпечені водою, харчуванням від World Central Kitchen, отримали тревел-набори від організації Solidarités International, а діти та підлітки додатково отримали рюкзаки від International Rescue Committee.





«Янголи спасіння» за підтримки ЮНІСЕФ оформили для сімей з дітьми, евакуйованих примусово, разову грошову допомогу у розмірі 10800 грн на кожного члена родини.





Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 05 липня 2024 року обов’язкова евакуація здійснюється до Волинської області.

Евакуація до Волинської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 8 днів (13.07; 21.07; 29.07).

Щоб врятувати свою родину від постійних обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону необхідно:

залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290;

дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзду у м. Покровськ;

оселитися у Волинській області - це безкоштовно.

Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.