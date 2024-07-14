На Донеччині за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти: шестеро людиней загинули, 11 поранено

За 13 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 2 в Новоочеретуватому і Прогресі, 1 у Костянтинопільському і Новоселівці Першій. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 128 людей, у тому числі 13 дітей

Волноваський район. У Комарській громаді у Новоочеретуватому загинули 2 людини і 1 поранена, пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач; у Шевченко пошкоджені будинки.



Покровський район. У Новоселівці Першій Очеретинської громади загинули 2 людини. У Костянтинопільському Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена. У Мирнограді поранено 4 людини.



Краматорський район. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 будинки в Новомарковому. На території Андріївської громади зайнялася пожежа.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і промислова будівля. У Нью-Йорку поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; ще 5 будинків і 2 адмінбудівлі пошкоджено у Торецьку. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку.

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