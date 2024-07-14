На Донеччині окупанти обстріляли Мирноград та Лиман: одна людина загинула, девʼятеро поранено, - ФОТО

Сьогодні, 14 липня, у Донецькій області російські війська обстріляли міста Мирноград і Лиман під обстрілами — є загиблі та поранені.

У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці — вбили 1 людину, поранили 6. За попередньою інформацією, ще 2 людини перебувають під завалами.





У Лимані відомо про 3 поранених, пошкоджено щонайменше 1 будинок і кав'ярню.