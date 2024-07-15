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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 560 тисяч окупантів
Українські захисники за добу знищили 1200 окупантів, 62 артсистеми та 15 бойових броньованих машин ворога. Від початку повномаштабного вторгнення втрати ворога складають орієнтовно 560 290 солдатів.
Про таке інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 560290 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8214 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15826 (+15) од,
- артилерійських систем – 15324 (+62) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 892 (+2) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12148 (+41),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20623 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 2569 (+3).
У Генштабі уточнили, що загальні цифри втрат противника у крилатих ракетах та БпЛА ОТР подані з врахуванням уточнення за попередній період, а втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі.
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