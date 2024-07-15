На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, 11 поранено

За 14 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Мирнограді. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 77 людей, у тому числі 5 дітей.

Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула і 7 поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок і адмінбудівлю.



Краматорський район. У Лимані поранено 3 людини, пошкоджено 6 будинків і 7 господарчих споруд. Також у громаді зруйновано будинок у Закітному; у Торському 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. У Гнатівці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 нежитлові будівлі. У Залізному Торецької громади поранено людину.





