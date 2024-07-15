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  • Покровська громада отримала 150 гігієнічних наборів для тих, хто приняв рішення евакуйовуватися, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:51, Сьогодні
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Покровська громада отримала 150 гігієнічних наборів для тих, хто приняв рішення евакуйовуватися, - ФОТО

Покровська громада отримала 150 гігієнічних наборів для тих, хто приняв рішення евакуйовуватися, - ФОТО

Покровська громада продовжує приймати тих, хто вирішив евакуюватись до більш безпечних регіонів. Саме в нашому місті люди проходять реєстрацію на потяг та чекають його відправлення.

У рамках співпраці Покровської міської військової адміністрації з міжнародними організаціями мешканці, які були вимушені покинути свої рідні домівки, отримують всебічну підтримку та допомогу, повідомляє Покровська  МВА.

Покровська громада отримала 150 гігієнічних наборів для тих, хто приняв рішення евакуйовуватися, - ФОТО, фото-1



Цього разу, за підтримки співробітників благодійної організації SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, до евакуаційного пункту було доставлено 150 гігієнічних наборів. Кожен з них містить воду та засоби особистої гігієни, зокрема зубну пасту, вологі серветки, мило та інші необхідні речі. Ця допомога особливо важлива для тих, хто їде в дальню дорогу.

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#Донеччина #евакуація #допомога
Ольга Романова
редактор
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