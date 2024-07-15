Покровська громада отримала 150 гігієнічних наборів для тих, хто приняв рішення евакуйовуватися, - ФОТО

Покровська громада продовжує приймати тих, хто вирішив евакуюватись до більш безпечних регіонів. Саме в нашому місті люди проходять реєстрацію на потяг та чекають його відправлення.

У рамках співпраці Покровської міської військової адміністрації з міжнародними організаціями мешканці, які були вимушені покинути свої рідні домівки, отримують всебічну підтримку та допомогу, повідомляє Покровська МВА.





Цього разу, за підтримки співробітників благодійної організації SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, до евакуаційного пункту було доставлено 150 гігієнічних наборів. Кожен з них містить воду та засоби особистої гігієни, зокрема зубну пасту, вологі серветки, мило та інші необхідні речі. Ця допомога особливо важлива для тих, хто їде в дальню дорогу.