За добу захисники України знищили 1110 російських окупантів

Українські захисники знищили 1110 російських солдатів за добу. Також ліквідували 13 ворожих танків та 36 бойових броньованих машин. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 561400 (+1110) осіб,

танків ‒ 8227 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 15862 (+36) од,

артилерійських систем – 15368 (+44) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 892 (+0) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12193 (+45),

крилаті ракети ‒ 2398 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 2577 (+8). Фото: Генштаб Втрати російських військ Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор