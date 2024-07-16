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  • На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: вісім людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:58, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: вісім людей поранено

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На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: вісім людей поранено

За 15 липня росіяни поранили 8 жителів Донеччини: 5 у Лимані, 2 у Часовому Яру, 1 в Іллінці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 322 людини, у тому числі 35 дітей.

Покровський район. В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. Обстріляні околиці Ганнівки, Гірника і Степанівки Курахівської громади. Пошкоджено 2 багатоповерхівки в Українську Селидівської громади. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані поранено 5 людей, пошкоджено 3 крамниці, підприємство і будинок. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді 2 людини поранені, пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення. У Торецьку пошкоджено 6 інфраструктурних об'єктів.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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