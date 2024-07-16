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Верховна Рада скасувала перехід на літній час
Верховна Рада ухвалила постанову про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній.
За проголосував 261 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, цього року Україна повинна буде перейти на зимовий час, і далі залишатися на ньому.
"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", – сказав він.
Тема скасування переходу часу в парламенті піднімалася не вперше, при цьому йшлося як про літній, так і про зимовий.
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