Колишнього гравця "Шахтаря" побили у Москві

Ексфутболіст київського Динамо та збірної Росії Андрій Канчельскіс надовго запам’ятає перегляд фіналу Євро-2024 Іспанія – Англія, адже він вляпався в скандальний інцидент.

Колишнього гравця Динамо, Шахтаря та Манчестер Юнайтед Андрія Канчельскіса побили в одному з барів Москви після фіналу Євро-2024, де Іспанія перемогла Англію з рахунком 2:1, про це повідомило видання Mash.

Інцидент стався, коли Канчельскіс зчепився з уболівальником, і чоловіки кілька годин обмінювалися образами. У результаті Канчельскіс ударив опонента в щелепу, але той відповів ударом, відправивши ексфутболіста до нокауту.

Співробітники бару намагалися привести Андрія до тями протягом пів години, але не змогли, тому викликали швидку допомогу. Медики діагностували у нього травму голови та надали допомогу на місці, не госпіталізуючи його.

До Динамо Канчельскіс перейшов із Зірки на початку 1988 року. За киян він провів 27 матчів, в яких забив один гол.

На початку 1990 року хавбек став гравцем Шахтаря, де зіграв 25 ігор, забивши в них три м'ячі і вже у 91-му відправився до Манчестер Юнайтед.

Канчельскіс народився на Кіровоградщині, але обрав для міжнародних виступів збірну Росії (36 матчів, чотири голи).