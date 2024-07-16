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Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: чотири людини поранено, пошкоджено сім будинків, - ФОТО
Вечір 16 липня у Покровську почався вибухами.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Місто зазнало ворожого удару - наразі відомо про 4 поранених і 7 пошкоджених будинків. На місці атаки працюють всі екстрені служби, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Усі обставини обстрілу та його остаточні наслідки встановлюємо.
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