ЗСУ просунулися біля Глибокого та мають успіхи в районі Серебрянського лісництва і Красногорівки

Сили оборони просунулися від 1 до 2 км біля села Глибоке на Харківському напрямку. Також ЗСУ мають успіхи в районі Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку і в місті Красногорівка на Курахівському напрямку.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерела в Генеральному штабі Збройних сил України.

На Харківському напрямку біля Вовчанська та Глибокого ситуація залишається стабільною, зазначили у Генштабі. Локальні наступальні дії здійснюють як Сили оборони, так і окупанти.

«У районі Глибокого вдалося потіснити противника. Просунулися на глибину від 1 до 2 км», — повідомило джерело.

Сили оборони України вже контролюють західну та південну частини населеного пункту. Обстановка в районі Серебрянського лісництва стабільна.

«Ми потихеньку просуваємося в лісництві», — сказало джерело.

Водночас військові наголошують, що Покровський залишається головним напрямком удару противника. На Курахівському напрямку найгарячішою ділянкою є місто Красногорівка, яке ворог тривалий час намагається захопити. Співрозмовник ІФ зазначив, що Сили оборони там досягли певних успіхів.

«Потихеньку відвойовуємо. Однак населеного пункту вже майже немає. Там руїни. Як і скрізь, де побували росіяни, які все знищують», — повідомило джерело.