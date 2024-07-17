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За добу захисники України знищили 1110 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 562510 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 562510 (+1110) осіб
- танків ‒ 8238 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 15871 (+9)
- артилерійських систем – 15411 (+43)
- РСЗВ – 1120 (+1)
- засоби ППО ‒ 893 (+1)
- літаків – 361 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12224 (+31)
- крилаті ракети ‒ 2398 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20741 (+61)
- спеціальна техніка ‒ 2586 (+9).
Дані уточнюються.
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