Ситуація на фронті на ранок 18 липня: протягом доби відбулося 144 бойових зіткнення

В Україні за добу відбулося 144 бойові зіткнення. Росія завдала двох ракетних ударів, 67 авіаударів (104 КАБи), здійснила 4605 обстрілів, зокрема 94 – із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.

На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні та штурмові дії. Відбулося 20 бойових зіткнень у районі Глибокого і Вовчанська, ворог активно задіював бомбардувальну авіацію.

На Куп'янському напрямку захисники відбили всі 11 штурмових дій біля Синьківки, Новоосикового, Берестового і Стельмахівки.

"На Лиманському напрямку українські війська зупинили десять атак російських окупантів неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та також у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили десять штурмових дій. Ворог намагався просунутися поблизу Спірного, Верхньокам'няського, Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському оборонці зупинили шість спроб росіян прорвати оборону. Основні зусилля ворог за підтримки авіації прикладав у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни продовжували активно діяти. 29 разів проводили атаки на позиції оборонців у районах Північного і Нью-Йорка, при цьому завдавали ударів КАБами.

На Покровському захисники відбили 26 штурмів і атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша і Яснобродівка. Росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити захисників.

На Курахівському напрямку оборонці зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де росіяни 12 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському ворог здійснив три штурми поблизу Костянтинівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку відбулося сім зіткнень у районі Малої Токмачки та Новоандріївки. Також ворог випустив близько сотні некерованих авіаракет у напрямку Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам'янського і П'ятихаток.

На Придніпровському напрямку російські окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони України з позицій на лівому березі Дніпра. П'ять атак росіян успіху не мали.