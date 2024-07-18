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За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

Українські захисники знищили 1130 окупантів упродовж доби. Також вдалося ліквідувати 92 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ, 54 артилерійські системи та 7 танків. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 563 640 (+1130) осіб,

танків ‒ 8245 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,

артилерійських систем – 15465 (+54) од,

РСЗВ – 1120 (+0) од,

засоби ППО ‒ 893 (+0) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50),

крилаті ракети ‒ 2398 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 2593 (+7).

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