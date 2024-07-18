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  • За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:36, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

Українські захисники знищили 1130 окупантів упродовж доби. Також вдалося ліквідувати 92 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ, 54 артилерійські системи та 7 танків.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 563 640 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8245 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,
  • артилерійських систем –  15465 (+54) од,
  • РСЗВ – 1120 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 893 (+0) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2593 (+7).
За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
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