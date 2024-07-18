На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: поранено 19 людей

За 17 липня росіяни поранили 19 жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 325 людей, у тому числі 28 дітей.

Покровський район. У Катеринівці Мар'їнської ТГ пошкоджено 2 будинки. У Желанному Очеретинської ТГ поранено людину. В Українську Селидівської ТГ пошкоджено двоповерхівку. У Покровську поранено 6 людей, пошкоджено 21 багатоповерхівку. У Новогродівській ТГ поранено 2 людини в Новожеланному, пошкоджено 4 адмінбудівлі в Михайлівці.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 підприємств і 2 адмінбудівлі; у Ямполі 8 будинків зруйновано; 1 будинок зруйновано у Торському і Зарічному. У Марковому Костянтинівської ТГ пошкоджено будинок. В Іллінівській ТГ пошкоджено 7 об'єктів у Плещіївці і 2 у Яблунівці.



Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. У Торецькій ТГ поранено людину, пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю.





