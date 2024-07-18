СБУ затримала навідника російських КАБів на позиції Сил оборони у Донецькій області

Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора, який коригував обстріли бойових позицій Сил оборони на Донеччині. Зокрема, 49-річний місцевий зрадник наводив російські КАБи.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисник передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакують на східному фронті.

Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ в районі Костянтинівки.

Отримані відомості коригувальник направляв у спеціалізовану групу російської розвідки у месенджері Телеграм.

Фото: СБУ Переписка затриманого коригувальника

Служба безпеки затримала ворожого інформатора, коли він перетинав блокпост Сил оборони. За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник рашизму. Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував локації потенційних цілей.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.