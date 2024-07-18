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Гол Егіналдо приніс «Шахтарю» перемогу у контрольному матчі з турецьким «Бешикташем», - ФОТО, ВІДЕО
У середу, 17 липня «Шахтар» провів контрольний матч з турецьким «Бешикташем».
Головний тренер «гірників» Маріно Пушич випустив на цей матч такий стартовий склад: Різник – у воротах, на флангах оборони – Вінісіус Тобіас та Азаров, у центрі захисту діяли Бондар і Матвієнко, у середині поля вийшли Бондаренко, Марлон Гомес та Судаков, на позиціях вінгерів – Зубков і Кевін, центрфорвард – Траоре.
Ігрова перевага чемпіона України, але брак реалізації
«Шахтар» розпочав зустріч гостріше й уже на 6-й хвилині створив перший гольовий момент: Зубков прийняв вертикальний пас з глибини і завдав удару з-під захисника – суперника врятувала штанга.
Ігрова перевага чемпіона України, але брак реалізації
«Шахтар» розпочав зустріч гостріше й уже на 6-й хвилині створив перший гольовий момент: Зубков прийняв вертикальний пас з глибини і завдав удару з-під захисника – суперника врятувала штанга.
Слідом за цим Судаков тонкою діагоналлю вивів на позицію Кевіна, але бразилець спрямував м’яч вище воріт.
«Гірники» протягом усього тайму діяли першим номером та контролювали хід гри: багато комбінували позиційно, зустрічали суперника високим та агресивним пресингом, постійно шукали шляхи до воріт турецького гранда – бракувало лише останнього паса у фінальній фазі атак.
Стамбульці відповідали нечастими контрвипадами і стандартами: після одного з них небезпечно бив Габі Пауліста – м’яч полетів значно вище. Незадовго до перерви донеччани створили ще дві нагоди, аби відкрити рахунок: спочатку Кевін з лінії штрафного трохи не влучив у праву дев’ятку, а потім Зубков потужно вгатив здалеку – м’яч після рикошету на сантиметри розминувся з поперечиною.
Видовищна гра з переможним голом Егіналду
На другий тайм тренерський штаб «оранжево-чорних» уже традиційно повністю змінив склад: відзначаємо перший вихід у футболці донеччан туніського захисника Алаа Грама, який грав у центрі оборони поруч з іще одним новачком команди Бартолом Франьїчем.
Видовищна гра з переможним голом Егіналду
На другий тайм тренерський штаб «оранжево-чорних» уже традиційно повністю змінив склад: відзначаємо перший вихід у футболці донеччан туніського захисника Алаа Грама, який грав у центрі оборони поруч з іще одним новачком команди Бартолом Франьїчем.
Футболісти «Шахтаря» знову були ініціативніші за опонента та постійно йшли вперед. Вирізнялися своїми діями Педріньйо, Невертон та Швед, проте по-справжньому гольових епізодів майже не було.
У середині тайму вже турки різко активізувалися та створили кілька гострих моментів, але надійно зіграв молодий голкіпер донеччан Денис Твардовський: спочатку він зреагував на удар Мучі майже впритул, а після корнера впорався зі спробою суперника головою вразити нижній кут – добивання Хекімоглу пройшло поруч зі стійкою.
«Гірники» відповіли спочатку чудовою нагодою Шведа, удар якого з центру штрафного майданчика потягнув кіпер «Бешикташа», а вже в наступній атаці підопічні Маріно Пушича забили.
На 66-й хвилині Педро Енріке виконав навіс на лінію воротарського, де Егіналду класно вистрибнув та в боротьбі із захисником головою вразив лівий кут – 1:0.
Турки спробували відігратися, проте ближчими до другого забитого м’яча були саме донеччани. Мар’ян Швед змістився з правого флангу та пробив у дальню дев’ятку – воротар «орлів» неймовірним чином перевів м’яч на кутовий.
Уже за кілька хвилин Невертон увірвався з лівого краю до штрафного, розхитав захисників та пробив з кута воротарського – Байтекін знову врятував, а слідом зреагував і на добивання Егіналду. Зрівняти цифри на останніх секундах поєдинку міг Мулека, коли м’яч після його удару трохи перелетів поперечку.
1:0 – «Шахтар» перемагає «Бешикташ» у п’ятому спарингу на зборах у Словенії.
У суботу, 20 липня, на підопічних Маріно Пушича чекає наступний контрольний матч. «Гірники» зустрінуться з англійським «Іпсвічем». Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.
«Шахтар» (Донецьк) – «Бешикташ» (Стамбул) – 1:0 (0:0)
Целє, «Здежеле», 500 глядачів
Гол: 1:0 Егіналду (66)
«Шахтар»: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Фарина, 46), Бондар (Грам, 46), Матвієнко (к) (Франьїч, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Бондаренко (Назарина, 46), Марлон Гомес (Степаненко, 46), Судаков (Педріньйо, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Невертон, 46), Траоре (Егіналду, 46)
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