Гол Егіналдо приніс «Шахтарю» перемогу у контрольному матчі з турецьким «Бешикташем», - ФОТО, ВІДЕО

Головний тренер «гірників» Маріно Пушич випустив на цей матч такий стартовий склад: Різник – у воротах, на флангах оборони – Вінісіус Тобіас та Азаров, у центрі захисту діяли Бондар і Матвієнко, у середині поля вийшли Бондаренко, Марлон Гомес та Судаков, на позиціях вінгерів – Зубков і Кевін, центрфорвард – Траоре.



Ігрова перевага чемпіона України, але брак реалізації



«Шахтар» розпочав зустріч гостріше й уже на 6-й хвилині створив перший гольовий момент: Зубков прийняв вертикальний пас з глибини і завдав удару з-під захисника – суперника врятувала штанга.

Слідом за цим Судаков тонкою діагоналлю вивів на позицію Кевіна, але бразилець спрямував м’яч вище воріт.

«Гірники» протягом усього тайму діяли першим номером та контролювали хід гри: багато комбінували позиційно, зустрічали суперника високим та агресивним пресингом, постійно шукали шляхи до воріт турецького гранда – бракувало лише останнього паса у фінальній фазі атак.

Стамбульці відповідали нечастими контрвипадами і стандартами: після одного з них небезпечно бив Габі Пауліста – м’яч полетів значно вище. Незадовго до перерви донеччани створили ще дві нагоди, аби відкрити рахунок: спочатку Кевін з лінії штрафного трохи не влучив у праву дев’ятку, а потім Зубков потужно вгатив здалеку – м’яч після рикошету на сантиметри розминувся з поперечиною.



Видовищна гра з переможним голом Егіналду



На другий тайм тренерський штаб «оранжево-чорних» уже традиційно повністю змінив склад: відзначаємо перший вихід у футболці донеччан туніського захисника Алаа Грама, який грав у центрі оборони поруч з іще одним новачком команди Бартолом Франьїчем.

Футболісти «Шахтаря» знову були ініціативніші за опонента та постійно йшли вперед. Вирізнялися своїми діями Педріньйо, Невертон та Швед, проте по-справжньому гольових епізодів майже не було.

У середині тайму вже турки різко активізувалися та створили кілька гострих моментів, але надійно зіграв молодий голкіпер донеччан Денис Твардовський: спочатку він зреагував на удар Мучі майже впритул, а після корнера впорався зі спробою суперника головою вразити нижній кут – добивання Хекімоглу пройшло поруч зі стійкою.

«Гірники» відповіли спочатку чудовою нагодою Шведа, удар якого з центру штрафного майданчика потягнув кіпер «Бешикташа», а вже в наступній атаці підопічні Маріно Пушича забили.

На 66-й хвилині Педро Енріке виконав навіс на лінію воротарського, де Егіналду класно вистрибнув та в боротьбі із захисником головою вразив лівий кут – 1:0.

Турки спробували відігратися, проте ближчими до другого забитого м’яча були саме донеччани. Мар’ян Швед змістився з правого флангу та пробив у дальню дев’ятку – воротар «орлів» неймовірним чином перевів м’яч на кутовий.

Уже за кілька хвилин Невертон увірвався з лівого краю до штрафного, розхитав захисників та пробив з кута воротарського – Байтекін знову врятував, а слідом зреагував і на добивання Егіналду. Зрівняти цифри на останніх секундах поєдинку міг Мулека, коли м’яч після його удару трохи перелетів поперечку.