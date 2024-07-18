Окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині двома ракетами: поранено троє людей

Три людини поранені сьогодні, 18 липня, внаслідок обстрілу Мирнограда.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За попередньою інформацією, росіяни випустили по місту дві ракети. Пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 житлові двоповерхівки та промислове приміщення.





Мирноград регулярно зазнає ворожих ударів, росіяни прагнуть убити якомога більше мирних людей.