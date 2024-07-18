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  • Окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині двома ракетами: поранено троє людей
Ольга Романова
редактор
16:49, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині двома ракетами: поранено троє людей

Окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині двома ракетами: поранено троє людей

Три людини поранені  сьогодні, 18 липня, внаслідок обстрілу Мирнограда.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, росіяни випустили по місту дві ракети. Пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 житлові двоповерхівки та промислове приміщення.

Окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині двома ракетами: поранено троє людей, фото-1



Мирноград регулярно зазнає ворожих ударів, росіяни прагнуть убити якомога більше мирних людей.

Окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині двома ракетами: поранено троє людей, фото-2
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Мирноград
Ольга Романова
редактор
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