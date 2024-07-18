У Донецьку через спеку вдень відключають ліфти

У тимчасово окупованому Донецьку через спекотну погоду спостерігається нестабільне енергопостачання.

Так звана «ДУП ДНР «Регіональна енергопостачальна компанія» попереджає про відключення ліфтів у багатоквартирних будинках з 9:00 до 16:00, починаючи з 17 липня і до стабілізації енергопостачання з метою безпеки мешканців та запобігання аварійним ситуаціям.