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У Донецьку через спеку вдень відключають ліфти
У тимчасово окупованому Донецьку через спекотну погоду спостерігається нестабільне енергопостачання.
Так звана «ДУП ДНР «Регіональна енергопостачальна компанія» попереджає про відключення ліфтів у багатоквартирних будинках з 9:00 до 16:00, починаючи з 17 липня і до стабілізації енергопостачання з метою безпеки мешканців та запобігання аварійним ситуаціям.
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