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Ольга Романова
редактор
17:23, Сьогодні
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У Донецьку через спеку вдень відключають ліфти

У Донецьку через спеку вдень відключають ліфти

 У тимчасово окупованому Донецьку через спекотну погоду спостерігається нестабільне енергопостачання.

Так звана «ДУП ДНР «Регіональна енергопостачальна компанія» попереджає про відключення ліфтів у багатоквартирних будинках з 9:00 до 16:00, починаючи з 17 липня і до стабілізації енергопостачання з метою безпеки мешканців та запобігання аварійним ситуаціям.

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#Донецьк #ліфти #відключення
Ольга Романова
редактор
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