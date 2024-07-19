Ситуація на фронті на ранок 19 липня: протягом доби відбулося 130 бойових зіткнень

Загалом за добу в Україні відбулося 130 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 73 авіаударів з 101 КАБом, здійснила 4675 обстрілів, зокрема 139 – із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Гуцуляк у ефірі телемарафону

На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні та штурмові дії у районах Глибокого і Вовчанська, де відбулося 12 зіткнень. На Куп'янському Сили оборони відбили всі 11 штурмових дій ворога біля Синьківки, Стельмахівки і Берестового.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського і Тернів.

На Сіверському Сили оборони відбили п'ять штурмових дій. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Переїзного, Спірного і Виїмки.

На Краматорському українські воїни зупинили шість спроб ворога прорвати оборону. Основні зусилля росіяни прикладали в районі Часового Яру.

На Торецькому ворог 20 разів проводив атаки на позиції захисників у районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку захисники відбили 27 штурмів і атак окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новолександрівка, Прогрес, Уманське і Яснобродівка.

На Курахівському Сили оборони зупинили 15 атак поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

На Орхівському було шість зіткнень у районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Ворог успіху не мав.

"На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Три штурми російських загарбників відбито українськими воїнами.