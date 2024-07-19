Надійне джерело

За добу захисники України знищили 980 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 980 окупантів, 5 танків та 55 ворожих артилерійських систем. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 564 620 (+980) осіб,

танків ‒ 8250 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19) од,

артилерійських систем – 15520 (+55) од,

РСЗВ – 1120 (+0) од,

засоби ППО ‒ 894 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42),

крилаті ракети ‒ 2401 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од,

спеціальна техніка ‒ 2593 (+0).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор