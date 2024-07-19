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  • За добу захисники України знищили 980 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:49, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 980 російських окупантів

За добу захисники України знищили 980 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 980 окупантів, 5 танків та 55 ворожих артилерійських систем.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 564 620 (+980) осіб,
  • танків ‒ 8250 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19) од,
  • артилерійських систем –  15520 (+55) од,
  • РСЗВ – 1120 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 894 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2593 (+0).
За добу захисники України знищили 980 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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