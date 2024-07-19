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За добу захисники України знищили 980 російських окупантів
Упродовж доби українські захисники знищили 980 окупантів, 5 танків та 55 ворожих артилерійських систем.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 564 620 (+980) осіб,
- танків ‒ 8250 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19) од,
- артилерійських систем – 15520 (+55) од,
- РСЗВ – 1120 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 894 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2401 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 2593 (+0).
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