На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули, сім поранено

За 18 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Гродівці і 2 у Плещіївці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 15 дітей.

Покровський район. У Кураховому в зоні ураження приватний сектор, у Курахівці пошкоджено будинок, у Гострому — адмінбудівлю. У Гродівці загинули 3 людини, у Мирнограді — 3 поранені.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, нежитлове приміщення та інфраструктурний об'єкт; у Зарічному зруйновано будинок і пошкоджено адмінбудівлю. У Рай-Олександрівці Миколаївської ТГ пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Слов'янській ТГ пошкоджено 11 будинків. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки, у Миколаївці поранено людину. У Берестку Іллінівської ТГ пошкоджено підприємство.



Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Торецьку пошкоджено 2 будинки, у Залізному поранено людину і пошкоджено 2 будинки. Зруйновано 2 будинки у Сіверську.