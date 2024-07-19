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  • На окупованій Донеччині підірвалися на мині та загинули три співробітники компанії «Вода Донбасу»
Ольга Романова
редактор
10:41, Сьогодні

На окупованій Донеччині підірвалися на мині та загинули три співробітники компанії «Вода Донбасу»

На окупованій Донеччині підірвалися на мині та загинули три співробітники компанії «Вода Донбасу»

На тимчасово окупованій Донеччині, у селі Зелений Гай Волноваського району внаслідок наїзду службового автомобіля УАЗ "Фермер" на протитанкову міну загинули 3 співробітники філії "Вода Донбасу".

Про це повідомлять окупаційні інформ-ресурси.

Загинули чоловіки 1960 року народження, 1978 року народження та 1980 року народження.

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#Донеччина #окупація #міна #ВодаДонбасу
Ольга Романова
редактор
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