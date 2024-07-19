На окупованій Донеччині підірвалися на мині та загинули три співробітники компанії «Вода Донбасу»

На тимчасово окупованій Донеччині, у селі Зелений Гай Волноваського району внаслідок наїзду службового автомобіля УАЗ "Фермер" на протитанкову міну загинули 3 співробітники філії "Вода Донбасу". Про це повідомлять окупаційні інформ-ресурси. Загинули чоловіки 1960 року народження, 1978 року народження та 1980 року народження.

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Ольга Романова редактор