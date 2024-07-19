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Більшість окупованої Макіївки залишилась без світла
У тимчасово окупованій Макіївці з 10:00 сталося автоматичне вимкнення електроенергії.
Без електропостачання північна частина міста, мікрорайон Зелений, селище Осипенко, частково Червоногвардійський район.
З 12:00 без електропостачання може залишитися центральна частина міста.
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