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Більшість окупованої Макіївки залишилась без світла

У тимчасово окупованій Макіївці з 10:00 сталося автоматичне вимкнення електроенергії. Без електропостачання північна частина міста, мікрорайон Зелений, селище Осипенко, частково Червоногвардійський район. З 12:00 без електропостачання може залишитися центральна частина міста.

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Ольга Романова редактор