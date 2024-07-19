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Значна частина окупованої Донеччини залишилась без води
На тимчасово окупованій Донеччині у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії знеструмлено низку об'єктів водопостачання.
Як повідомляє так званий «мінбуд днр», припинено подачу води в Єнакієве та прилеглих населених пунктах, Чистякове (Торезі), Шахтарську, Сніжному, місті Хрестівка (Кіровське), Жданівці. Міськими адміністраціями здійснюватиметься підвезення води.
Після відновлення електропостачання, відновлення водопостачання та заповнення системи займе 1-2 дні.
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