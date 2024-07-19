12:21, Сьогодні
На російському трубопроводі «Дон-Донбас» сталася серйозна аварія: подача води на окуповану Донеччину зупинена
На російському трубопроводі «Дон-Донбас» стався прорив труби, через що подача води до окупованої Донеччини зупинилася.
Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси прорив стався 17 липня близько 13:00 у Ростовській області в районі хутора Едуш.
Хтось перекрив засувку та відламав штурвал – через 10-15 хвилин після перекриття стався гідроудар, і трубу розірвало у найвразливішому місці.
Про прорив на насосній станції дізналися, коли системи спочатку показали різке підвищення тиску, а потім - падіння. Як повідомляється, версій події поки що дві: перша - диверсія, друга - засувку перекрила знаюча людина, яка, ймовірно, працювала на трубопроводі або будувала його.
Можливо, це хтось із субпідрядників чи робітників вирішив так помститися за несплату.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:23
Вчора
ТОП новини
Оголошення
12:43, 12 липня
12:43, 12 липня
live comments feed...