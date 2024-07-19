На російському трубопроводі «Дон-Донбас» сталася серйозна аварія: подача води на окуповану Донеччину зупинена

На російському трубопроводі «Дон-Донбас» стався прорив труби, через що подача води до окупованої Донеччини зупинилася.

Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси прорив стався 17 липня близько 13:00 у Ростовській області в районі хутора Едуш.

Хтось перекрив засувку та відламав штурвал – через 10-15 хвилин після перекриття стався гідроудар, і трубу розірвало у найвразливішому місці.

Про прорив на насосній станції дізналися, коли системи спочатку показали різке підвищення тиску, а потім - падіння. Як повідомляється, версій події поки що дві: перша - диверсія, друга - засувку перекрила знаюча людина, яка, ймовірно, працювала на трубопроводі або будувала його.

Можливо, це хтось із субпідрядників чи робітників вирішив так помститися за несплату.