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На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25
На Покровському напрямку зенітники 110-тої ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський Су-25.
Про це повідомили у Telegram ОСУВ "Хортиця".
На Покровському напрямку в Донецькій області українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
"Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу", – ідеться у повідомленні.
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