За добу на фронті відбулося 135 бойових зіткнень

Розпочалась вісімсот сімдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштаба ЗСУ станом на восьму ранку сьогодні.

За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 106 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 151 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Глибоке, Малі Проходи, Липці, Вовчанські Хутори, Стариця, Пильна та Веселе Харківської області; Торецьк, Північне, Щербаківка, Бересток, Залізне, Новоселівка Перша, Олександропіль, Тимофіївка, Вовче, Гродівка Донецької області; Лобкове, Кам’янське, Мала Токмачка та Новоданилівка Запорізької області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили одну станцію РЕБ, один ЗРК «Оса» та вертолітний майданчик.

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Невського, Тернів, Новосадового, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. Загалом відбулося 11 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку окупанти атакували дев'ять разів в районах Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 36 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка, Скучне, Олександропіль та Новоселівка Перша, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак біля Красногорівки, Карлівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив один штурм неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Сім атак росіян не мали успіху в районах Малої Токмачки, Щербаків, Роботиного та Новоандріївки

На Придніпровському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з ворогом на лівобережжі Дніпра.

На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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