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  • За добу ЗСУ ліквідували ще 990 російських окупантів
Едуард Гонтовський
Журналіст
11:20, Сьогодні
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За добу ЗСУ ліквідували ще 990 російських окупантів

За добу ЗСУ ліквідували ще 990 російських окупантів

За попередню добу сили оборони ліквідували 990 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 565 610 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 565 610 (+990) осіб;

- танків ‒ 8 257 (+7);

- бойових броньованих машин ‒ 15 917 (+15);

- артилерійських систем – 15 542 (+22);

- РСЗВ – 1 121 (+1);

- засоби ППО ‒ 895 (+1);

- літаків – 362 (+1);

- гелікоптерів – 326 (+0);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 350 (+34);

- крилаті ракети ‒ 2 401 (+0);

- кораблі /катери ‒ 28 (+0);

- підводні човни – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 968 (+59);

- спеціальна техніка ‒ 2 607 (+14).

Дані уточнюються.

За добу ЗСУ ліквідували ще 990 російських окупантів, фото-1

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Едуард Гонтовський
Журналіст
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