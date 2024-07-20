За добу ЗСУ ліквідували ще 990 російських окупантів
За попередню добу сили оборони ліквідували 990 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 565 610 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 565 610 (+990) осіб;
- танків ‒ 8 257 (+7);
- бойових броньованих машин ‒ 15 917 (+15);
- артилерійських систем – 15 542 (+22);
- РСЗВ – 1 121 (+1);
- засоби ППО ‒ 895 (+1);
- літаків – 362 (+1);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 350 (+34);
- крилаті ракети ‒ 2 401 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 968 (+59);
- спеціальна техніка ‒ 2 607 (+14).
Дані уточнюються.
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