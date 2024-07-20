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  • Українські безпілотники атакували військовий аеродром Міллерово: там базуються російські винищувачі, - ФОТО, ВІДЕО
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
11:49, Сьогодні
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Українські безпілотники атакували військовий аеродром Міллерово: там базуються російські винищувачі, - ФОТО, ВІДЕО

Українські безпілотники атакували військовий аеродром Міллерово: там базуються російські винищувачі, - ФОТО, ВІДЕО

Українські безпілотники сьогодні вночі, 20 липня, атакували військовий аеродром Міллерово у Ростовській області.

Відео та фото атаки оприлюднили російські телеграм-канали.

Горять паливозаправники, можливо літаки на стоянці. Пишуть майже про 16 вибухів, які чули місцеві жителі.

У Міллерово базуються винищувачі Су-30СМ, планувалося розмістити там ескадрилью Су-35С.



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#Міллерово #аеродром #безпілотники #атака
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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