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Українські безпілотники атакували військовий аеродром Міллерово: там базуються російські винищувачі, - ФОТО, ВІДЕО
Українські безпілотники сьогодні вночі, 20 липня, атакували військовий аеродром Міллерово у Ростовській області.
Відео та фото атаки оприлюднили російські телеграм-канали.
Горять паливозаправники, можливо літаки на стоянці. Пишуть майже про 16 вибухів, які чули місцеві жителі.
У Міллерово базуються винищувачі Су-30СМ, планувалося розмістити там ескадрилью Су-35С.
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