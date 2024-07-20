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Українські безпілотники атакували військовий аеродром Міллерово: там базуються російські винищувачі, - ФОТО, ВІДЕО

Українські безпілотники сьогодні вночі, 20 липня, атакували військовий аеродром Міллерово у Ростовській області. Відео та фото атаки оприлюднили російські телеграм-канали. Горять паливозаправники, можливо літаки на стоянці. Пишуть майже про 16 вибухів, які чули місцеві жителі. У Міллерово базуються винищувачі Су-30СМ, планувалося розмістити там ескадрилью Су-35С.





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