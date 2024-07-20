На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, шестеро поранено

За 19 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Торецьку. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 421 людину, у тому числі 83 дитини.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську пошкоджено 3 будинки і будівлю підприємства, частково зруйновано адмінбудівлю.



Краматорський район. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 19 будинків, крамницю і 2 інфраструктурні об'єкти. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки та об'єкт інфраструктури.



Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.