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ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів у Донецьку, - ВІДЕО, ФОТО
Сили оборони України завдали удар по території автобусного парку «Донгортех» в Петровському району тимчасово окупованого Донецьку, де базувались російські військові.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
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