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Ольга Романова
редактор
13:04, Сьогодні

ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів у Донецьку, - ВІДЕО, ФОТО

ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів у Донецьку, - ВІДЕО, ФОТО

Сили оборони України завдали удар по території автобусного парку «Донгортех» в  Петровському району тимчасово окупованого Донецьку, де базувались російські військові.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів у Донецьку, - ВІДЕО, ФОТО, фото-1
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#Донецьк #обстріл #база #окупанти
Ольга Романова
редактор
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