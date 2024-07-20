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  • Окупанти обстріляли Покровськ: пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 10 приватних домогосподарств, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
13:22, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти обстріляли Покровськ: пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 10 приватних домогосподарств, - ФОТО

Окупанти обстріляли Покровськ: пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 10 приватних домогосподарств, - ФОТО

В ніч на 20 липня відбувся найбільш масований обстріл Покровської громади від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Покровська МВА.

Окупаційні війська армії рф влучили в об'єкт комунальної форми власності та 5 приватних підприємств. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 10 приватних домогосподарств.

Окупанти обстріляли Покровськ: пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 10 приватних домогосподарств, - ФОТО, фото-1


За словами начальника УКБ Артема Колосова, на місцях ворожих влучань вже працюють комунальні служби міста.

Окупанти обстріляли Покровськ: пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 10 приватних домогосподарств, - ФОТО, фото-2



До ліквідації наслідків обстрілу залучено 7 ремонтних бригад у кількості 28 осіб.  Організовано підвезення матеріалів для відновлення пошкодженого майна та вивіз будівельного сміття.

Окупанти обстріляли Покровськ: пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 10 приватних домогосподарств, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Покровськ
Ольга Романова
редактор
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