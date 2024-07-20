Окупанти обстріляли Покровськ: пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 10 приватних домогосподарств, - ФОТО

В ніч на 20 липня відбувся найбільш масований обстріл Покровської громади від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Покровська МВА.



Окупаційні війська армії рф влучили в об'єкт комунальної форми власності та 5 приватних підприємств. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 10 приватних домогосподарств.



За словами начальника УКБ Артема Колосова, на місцях ворожих влучань вже працюють комунальні служби міста.





До ліквідації наслідків обстрілу залучено 7 ремонтних бригад у кількості 28 осіб. Організовано підвезення матеріалів для відновлення пошкодженого майна та вивіз будівельного сміття.