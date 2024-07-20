«Шахтар» програв у контрольному матчі з англійським «Іпсвічем», - ФОТО, ВІДЕО

Наставник «оранжево-чорних» Маріно Пушич виставив зі старту той самий склад, що розпочинав попередній спаринг з «Бешикташем»: у воротах грав Різник, у захисті вийшли Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко та Азаров, у центрі поля діяли Бондаренко, Марлон Гомес і Судаков, на флангах – Зубков та Кевін, Траоре – на вістрі атаки, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Рівний тайм, де пощастило забити супернику



Стартовий відрізок гри був за «гірниками» й уже в дебюті їм навіть вдалося забити, коли Траоре замкнув простріл Кевіна, але арбітр гол не зарахував через офсайд.

Донеччани продовжували володіти м’ячем, вирізнявся активністю Кевін, проте до моментів не доходило. Поступово англійці перехопили ініціативу та здійснили кілька небезпечних підходів до володінь Різника: в одному з епізодів міг забивати Чаплін, однак його удар з центру штрафного прийняв на себе Азаров. У середині тайму команди обмінялися помилками біля власних воріт, що призвели до гольових моментів.

Спочатку Зубков перехопив пас назад від захисника «синіх» та елегантно перекинув голкіпера – м’яч влучив у поперечину, від якої відлетів за метр від лінії воріт. А «Іпсвіч» своїм шансом скористався: після невдалого розіграшу «оранжево-чорних» у карній зоні м’яч відскочив до Морсі, який потужним пострілом метрів з 20 у лівий нижній кут відкрив рахунок. Підопічні Маріно Пушича одразу кинулися відіграватися і перейшли великими силами на половину поля суперника.

Постійно шукали варіанти для загострення Кевін та Судаков, однак їхні передачі й простріли крізь щільну оборону не доходили до партнерів. Щоправда, Траоре був близьким до того, щоб замкнути один з навісів Георгія, та буркінійця на мить випередив опонент.





Перманентний тиск українців, але без реалізації



По перерві склад «Шахтаря» повністю змінився, за винятком правого флангу оборони, де залишився Вінісіус Тобіас. По перерві склад «Шахтаря» повністю змінився, за винятком правого флангу оборони, де залишився Вінісіус Тобіас.

«Гірники» одразу енергійно взялися атакувати. Швед на швидкісному дриблінгу змістився ближче до центру і пробив з-за меж штрафного – голкіпер англійців не без труднощів парирував.

Слідом за цим Педро Енріке класним розрізним пасом вивів Егіналду сам на сам, той обіграв воротаря, однак його спробу пробити з гострого кута накрив захисник.

Донеччани продовжували повністю контролювати гру та йти вперед.

Кілька небезпечних кросів до штрафного виконав Швед, а Бартол Франьїч шикарним лонгболом виводив на ворота Невертона, проте бразилець не зумів обробити пас. Відзначився хорватський новачок «оранжево-чорних» і біля власних воріт, коли вибив м’яч з лінії після удару іпсвічця Луонго.

Чудову нагоду зрівняти рахунок донеччани мали на 78-й хвилині: Педро Енріке промчав лівим флангом та ідеально викотив м’яч на лінію штрафного під удар Егіналду, але постріл того пролетів за кілька сантиметрів вище поперечини. В останні хвилини міг забити й сам Педро Енріке, утім бразилець та Швед завадили один одному замкнути подачу на дальню штангу.



0:1 – «Шахтар» в контрольному матчі поступається представнику АПЛ «Іпсвічу».



«Шахтар» (Донецьк) – «Іпсвіч» (Іпсвіч) – 0:1 (0:1)



Філлах, Sportzentrum Landskron, 200 глядачів



Гол: 0:1 Морсі (28)



«Шахтар»: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Лацабідзе, 71), Бондар (Грам, 46), Матвієнко (к) (Франьїч, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Бондаренко (Назарина, 46), Марлон Гомес (Степаненко, 46), Судаков (Глущенко, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Невертон, 46), Траоре (Егіналду, 46)